Der 1977 in Ravensburg geborene Jazzpianist, Komponist und Arrangeur Rainer Böhm ist ein musikalischer Freigeist, der das Klangabenteuer liebt. Neben seiner Tätigkeit als Professor für Jazzpiano und Ensembleleitung an den Musikhochschulen in Mannheim und Nürnberg ist er ein gern gesehener Gast auf Jazzfestivals. Immer wieder tourt er mit den unterschiedlichsten Formationen.

Auch für sein neues Album „what If" hat Rainer Böhm herausragende Musiker um sich versammelt: Jonas Burgwinkel (Schlagzeug), Percy Pursglove (Trompete), Domenic Landolf und Wanja Slavin (Saxofon) sowie Arne Huber (Kontrabass). Ein Ensemble, das auf höchstem Niveau agiert und beeindruckende Klangbilder entstehen lässt - meint unser Jazzkritiker Georg Waßmuth.