Der Badische Kunstverein in Karlsruhe ist mit 205 Jahren der zweitälteste in Deutschland – Die Direktorin Anja Casser

Vor über 200 Jahren entstanden die ersten Kunstvereine in Deutschland und dokumentierten damit das gewachsene Selbstbewusstsein des Bürgertums gegenüber dem Adel. Damals wurde in den Kunstvereinen Kunst verkauft, heute stellen sie aus, ohne eine eigene Sammlung zu besitzen.

Anja Casser ist seit über 15 Jahren die Direktorin des Hauses in der Karlsruher Waldstraße. Sie präsentiert erfolgreich internationale Kunst, die auch mal die Grenzen des eigenen Mediums überschreitet und z.B. Literatur und Musik einbezieht. Über eintausend Mitglieder ermöglichen und nutzen die Angebote des Kunstvereins, wozu auch gemeinsame Fahrten zu anderen Ausstellungen gehören.

Homepage Badischer Kunstverein

Musiktitel:

Şinanay

Kit Sebastian

CD: Şinanay



Zambe

Nygel Panasco

CD: Économie d'énergie



Into my arms

Nick Cave & The Bad Seeds

CD: The boatman's call



On Battleship Hill

PJ Harvey

CD: Let England shake



Paper planes

M.I.A.

CD: Pay close attention: XL Recordings