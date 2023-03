Der Streit mit dem Hause Hohenzollern geht in eine neue Runde

Für sein Buch „Die Hohenzollern und die Nazis. Geschichte einer Kollaboration“ wird Stephan Malinowski mit dem Deutschen Sachbuchpreis 2022 ausgezeichnet. Malinowski habe ein ausgezeichnet recherchiertes und brillant erzähltes Buch über die Rolle der Hohenzollern seit 1918 geschrieben, so die Jury. Malinowski setzt sich in dem Buch mit der Frage auseinander, in wieweit das Herrscherhaus dem Nationalsozialismus Vorschub geleistet hat.