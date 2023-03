Im Museum am Strom in Bingen sind Spiele zu sehen, die alle etwas mit dem Rhein zu tun haben. Viele stehen in Vitrinen, ein großes Spielbrett wurde allerdings auf den Boden geklebt und kann von den Besucherinnen und Besuchern genutzt werden – Spielfiguren und Würfel liegen bereit.

SWR Corinna Lutz

