„Das ist eine Produktion, die wir so vorher noch nie gemacht haben, und wie ich sie noch nie erlebt habe“, sagt Martin Spieker, Chefredakteur von „Filmreif TV“. Ein Jahr lang war das Team für den SWR im Wohnviertel „Bayreuther Straße“ in Ludwigshafen unterwegs, einem sozialen Brennpunkt, hat dort „an diesem ganz besonderen Ort“ Lebenssituationen erlebt und Lebensgeschichten gehört. Die meisten Bewohner*innen des Viertels haben Brüche in ihren Biografien, die man ihnen schnell anmerke, so Spieker. „Man findet dort Armut“. Aber auch Verliebtsein unter ziemlich schwierigen Bedingungen, wie bei Patricia, 52, vier Kinder Hartz IV, an Krebs erkrankt. „Diese Menschen haben alle ihre Ziele und Hoffnungen, und alle gehen sie ihren Weg“.

Sechs Folgen der SWR Doku-Serie „Bayreuther Straße“ stehen seit Donnerstag 26.11.2020 in der ARD Mediathek. mehr...