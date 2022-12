Der lebenslange Traum vom Fliegen – das tragische Leben des Gustav Mesmer, Korbmacher, Flugradbauer, Künstler

Gustav Mesmer war ein Mann mit Prinzipen: Wenn er ein Flugrad baute, dann nur aus Dingen die „übrig” waren: Holzabfall, Alteisen, Plastikplanenreste.

Selbst die Nägel, die er brauchte, um die Flügel aus Silofolie an seinen uralten Fahrrädern zu befestigen, zog er irgendwo heraus, wo sie nicht mehr benötigt wurden. Und als er von einem wohlmeinenden Spender ein Päckchen „nagelneuer” Drahtstifte geschenkt bekam, gab er sie anderntags zurück – „zu schad”...

Das war zu einer Zeit, in der schon viele den poetischen Wert seiner skurrilen Flugmaschinen erkannten. Das war nicht immer so. Denn ganze 35 Jahre seines Lebens verbrachte der friedliche, stille Mann in geschlossenen psychiatrischen Anstalten. Und dort konnte man in seinen Phantasien nichts anderes sehen als Wahngebilde.

In Buttenhausen auf der Schwäbischen Alb, wo er die letzten Jahre seines Lebens verbrachte, wurde das anders. Hier gehörte er zum Straßenbild. Und wer hier lebte, kannte den „Ikarus vom Lautertal”. Am Ende seines Lebens durfte er noch erleben, dass eines seiner Flugräder auf der Weltausstellung in Sevilla gezeigt wurde – in der Schau „Der Traum vom Fliegen”.

Küntler Gustav Mesmer © Stefan Hartmaier, Kirchentellinsfurt

Ob er jemals mit einer seiner Konstruktionen abhob, wird Gustav Mesmers Geheimnis bleiben. Aber dass er mit ihnen die allzu niederdrückende Erdenschwere hinter sich gelassen hat, steht fest. Kunscht! versucht einen kleinen Hüpfer...