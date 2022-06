„Der goldene Faden“ in Mainz – Mode-Studierende setzen sich mit Kirche auseinander

Die Ausstellung „non finito“ im Ludwigsmuseum Koblenz ist die erste Ausstellung der in Korea geborenen und in Frankreich lebenden Künstlerin Yoon-Hee in Deutschland. „non finito“ – das Unvollendete ist ein ganz wesentlicher Aspekt der Arbeiten von Yoon-Nee, sagt Beate Reifenscheid, Direktorin des Ludwigmuseums. Auch wenn Yoon-Hee ihre Arbeiten präsentiere, sehe sie sie als noch nicht abgeschlossen an. Der Fluß der Zeit gehe in ihrer Kunst immer weiter. Yoon-Hee sei stark in der asiatischen Philosophie verwurzelt. Das Motiv der Zeit und das „Anhalten der Bewegung im Fluß der Bewegung“ sei dieses in sich widersprüchliche Moment, das die Skulpturen und die Malerei von Yoon-Hee präge, erklärt Beate Reifenscheid. mehr...