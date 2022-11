Michael Anthony Müller gehört neben Künstlern wie Andreas Mühe zu den prägenden Figuren der deutsche Gegenwartskunst. Der in Ingelheim am Rhein geborene Müller hat englisch-indische Wurzeln, wohnt und arbeitet in Berlin. Davor lebte er viele Jahre in Indien in einem Kloster. Seitdem beschäftigt er sich mit der Bedeutung von Zeit, Sterblichkeit und Liebe. Die griechische Antike spielt in Müllers 6x65 Meter großen Leinwandarbeit „Der geschenkte Tag" dabei genauso eine Rolle, wie die beeindruckende Idee, mit einem abstrakten Kunstwerk eine Geschichte zu erzählen. mehr...