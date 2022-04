Das Pissoir („Fountain“) von Marcel Duchamp ist weltberühmt. Auch das Fahrrad-Rad oder der Flaschentrockner sind beliebte Postkartenmotive. Der Begründer der sogenannten Konzeptkunst war aber auch ein begnadeter Zeichner, ein Maler und Karikaturist. Das MMK wagt sich mit einer herausragenden Schau als erstes Museum seit 20 Jahren an eine Neubewertung des Künstlers.

Keine Duchamp-Ausstellung ohne „Fountain“

Ein Pissoir hängt zum Empfang an der Decke des MMK, in einem anderen Raum liegt es umgekehrt auf einem Podest — warum auch nicht. Ob es Kunst ist oder nicht, das war Marcel Duchamp, der mit seinen sogenannten „Readymades“ die Konzeptkunst begründete, ziemlich egal. Denn ihm ging es hauptsächlich um die Idee. Die gilt nämlich in der Konzeptkunst als gleichwertig zum Kunstwerk: „Ich glaube nicht an Kunst, ich glaube an Künstler“, sagte Marcel Duchamp.

Fountain (Fontäne), 1917/1964 Pressestelle Association Marcel Duchamp, VG Bild-Kunst, Bonn 2022, Foto: Fenja Cambeis

Die Direktorin und Kuratorin der Schau, Susanne Pfeffer, sagt: „Wenn man das Pissoir betrachtet ist, es ist ein männliches Objekt, weil es von Männern benutzt wird. Aber in der Form, wie er es ausstellt, hat es die Form einer Vagina. Und das sind die kleinen Eingriffe, die Duchamp wichtig fand, und man sofort andere Ideen und Gedanken hat. “

Außergewöhnliche Schau für außergewöhnlichen Künstler

Die Vagina sieht man immer wieder in verschiedenen Räumen, aus Ton, als Zeichnung, in einem weiblichen Akt. Sie war ein beliebtes Motiv von Marcel Duchamp. Dieser extravagante Künstler ist wie geschaffen für ein Museum wie das MMK.

Das ist mit seiner ungewöhnlichen Form eines Tortenstücks, mit seinen vielen Stockwerken, riesigen Räumen oder winzigen Nischen genauso einzigartig wie der Künstler selbst und darum bestens geeignet für eine umfassende Schau zu Duchamp, an den sich seit zwei Jahrzehnten niemand mehr so richtig ran getraut hat.

Große Vielfalt an Werken

Marcel Duchamp, der große Veränderer der Kunstgeschichte, veränderte sich auch gerne selbst, erfand sich immer wieder neu und nahm verschiedene Identitäten an. Karikaturen, Gemälde, Zeichnungen und natürlich die Readymades mit alltäglichen Fundstücken– insgesamt jedenfalls mehr als 800 Werke überraschen, irritieren, erfreuen oder lassen einen schmunzeln.

Ob man den Rundgang durchs MMK mit den Readymades beginnt oder sich erst frühe Gemälde vornimmt, ist völlig egal. Die Freiheit, die Marcel Duchamp sich in seinem Denken und Handeln herausnahm, hat auch das Publikum.

Ästhetische Objekte, jenseits von Schönheitsnormen

Das kann für sich entscheiden, ob ein gewöhnliches Urinal ein Kunstwerk ist oder nicht oder gar heute noch für einen Skandal taugen könnte. „Er hat versucht, sich von dem persönlichen Geschmack zu befreien. Objekte zu finden, die weder schön, noch hässlich sind. Wenn man sie anschaut merkt man, dass sie eine sehr große Ästhetik haben“, erklärt Susanne Pfeffer.

Die Reproduktion seiner Kunstwerke erklärte Marcel Duchamp als equivalent zum Original. Auch den Umgang mit Bewegung, Wissenschaft und Zeit in der Kunst erdachte Marcel Duchamp neu.

Roue de Bicyclette (Fahrrad-Rad), 1913/1964 Pressestelle Association Marcel Duchamp, VG Bild-Kunst Bonn 2022 / bpk

„In seinem Fahrradrad, das er noch gar nicht in dem Bewusstsein geschaffen hat, ein Readymade zu schaffen. Sondern das einfach sehr schön fand, wie die Speichen sich drehen und wie der Schatten fällt“, sagt Pfeffer.

Erfrischend facettenreiche Ausstellung

Überraschend sind die frühen Arbeiten. Marcel Duchamp war ein außergewöhnlicher Maler. Fingerdick brachte er Farbschichten auf die Leinwand, kreierte so seine Landschaftsbilder. Bediente sich dem flüchtigen Farbstil des Impressionismus oder der geometrischen Bildordnung des Kubismus.

Er zeichnete charakteristische Straßenszenen in Frankreich, schuf Karikaturen für Magazine und verdiente sich so Geld für den Lebensunterhalt. Den Humor habe das sehr geschult, gab er später zu. Erfrischend facettenreich ist die Retrospektive im MMK, die zeigt, wie nichtig Konventionen sind und wie wichtig das freie Denken. Gestern wie heute — und in der Kunst erst recht.