Lichtkunstinstallation „Data to Light“ visualisiert Datenströme bei der Langen Nacht der Museen Stuttgart

„Wenn wird überall Daten hinterlassen, verlieren wir letztendlich unsere Freiheit und werden fremdgesteuert und manipuliert,“ sagt der Installationskünstler Florian Mehnert im SWR2 Gespräch. Man könne nicht oft genug betonen, wie wichtig der Datenschutz für unserer Freiheit sei. Seine Lichtkunstinstallation „Data to Light“ ist in der Langen Nacht der Museen am 21. Mai in der Datenschutzbehörde Stuttgart zu sehen.

Sendung am Fr. , 20.5.2022 12:33 Uhr, SWR2 Journal am Mittag, SWR2