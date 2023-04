Die Ausstellung „What Is It Like to Be a Bat?“ in der Mainzer Kunsthalle beschäftigt sich mit Objektivität und Subjektivität. Anhand der Videoarbeiten und Installationen von vier Künstler*innen will die Kuratorin Yasmin Afschar zeigen, dass es außer der menschlichen Wahrnehmung auch noch andere intelligente Systeme in der Natur gibt. Die Fledermaus und ihre Echoortung sind dafür nur ein Beispiel von vielen.