Die Koblenzer Künstlerin Sandra Hundelshausen will mit ihrer Initiative „Protect by art“ in der Corona-Krise helfen. Sie zerschneidet ihre großformatigen Kunstwerke aus Leinwand und näht daraus Mundschutzmasken. Wer so eine Maske trägt, wird Teil eines Gesamtkunstwerkes. Den Erlös der Aktion spendet Sandra Hundelshausen an das Koblenzer Frauenhaus. mehr...