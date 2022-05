Das Netzwerk Kulturgutschutz Ukraine will das kulturelle Gedächtnis retten

per Mail teilen

Beim Krieg in der Ukraine geht es nicht nur darum, Territorium zu erobern: Die Angriffe zielen auch auf die Identität der Ukraine. Mit Denkmälern und Kunstwerken sind das kulturelle Gedächtnis und einzigartige Museumsschätze der Ukraine in Gefahr. Das Netzwerk Kulturgutschutz Ukraine bietet hierbei praktische Hilfe.

Rettung von Museumsexponaten und Denkmälern läuft bereits seit Mitte März

Verpackungsmaterial, Noppenfolie, Klimakisten und Spezial-Feuerlöscher: Seit Mitte März hat das „Netzwerk Kulturgutschutz Ukraine“ bereits 12 LKWs und Busse sowie einen Güterzug in die Ukraine geschickt, um die Rettung von Museumsexponaten und Denkmälern zu ermöglichen.

Der Kunsthistoriker Matthias Müller von der Johannes Gutenberg-Universität Mainz gehört zu den Gründungsmitgliedern des Netzwerks. Er weiß, was die Helfer und Helferinnen in der Ukraine momentan brauchen: „Am meisten benötigt werden Brandschutzlacke. Warum? Die berühmten Holzkirchen in der West-Ukraine, die auf der Unesco-Welterbeliste stehen, sind noch überhaupt nicht geschützt.“

Ukrainische Kunstschätze werden gut verpackt in Sicherheit gebracht. Pressestelle „Netzwerk Kulturgutschutz Ukraine“

Der Kontakt in die Ukraine ist eng

Im „Netzwerk Kulturgutschutz Ukraine“ arbeiten Menschen aus den unterschiedlichsten Sparten zusammen: Beteiligt ist die deutsch-ukrainische Gesellschaft für Wirtschaft und Wissenschaft, der Kunsthistorikerverband, Speditionsfirmen, eine Mainzer Ballettschule bis hin zum Feuerwehrverband Rheinland-Pfalz.

Gerade diese Mischung mache das Netzwerk so handlungsfähig, sagt Matthias Müller. Der Kontakt in die Ukraine ist eng. Jede Woche gibt es eine Video-Konferenz mit allen großen Museen in Kiew, Charkiw, Lwiw, Odessa oder Tschernihiw. Wichtige Informationen werden ausgetauscht, auch über die Situation der kleineren Regional- oder Freilichtmuseen.

Quer durch die Ukraine konnten bereits wichtige Sammlungen und Denkmäler gerettet werden, so Matthias Müller. Zum Beispiel der gesamte Bestand des Khanenko-Museums in Kiew oder Exponate aus größeren Museen in Lwiw.

Die langfristige Perspektive bleibt im Blick

Die Verantwortlichen in der Ukraine lassen die Kulturgüter ganz bewusst im eigenen Land. Zum einen befürchten sie Transportschäden, zum anderen juristische Komplikationen oder Probleme bei der Rückführung. Die genaue Lage der Verstecke wird geheim gehalten.

Trotzdem haben die ukrainischen Kulturgut-Retter Angst, dass russische Soldaten die Verstecke entdecken und die geretteten Kunstwerke zerstören oder verschleppen könnten. Kirchen, Museen, Bibliotheken, historische Gebäude: Die UNESCO hat mittlerweile Schäden an mehr als 130 kulturellen Stätten bestätigt.

Solange der Krieg andauert ist das kulturelle Gedächtnis der Ukraine in Gefahr. Deshalb plant das Netzwerk weitere Transporte mit Schutzmaterialien, die bis nach Odessa und in die Ost-Ukraine gelangen sollen. Gründungsmitglied Matthias Müller sagt, die Beteiligten wollten nicht nur akute Hilfe leisten, sie hätten auch die langfristige Perspektive im Blick.