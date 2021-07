Kopfschüttelnd steht der Kurator Janusz Czech vor der Plakatwand am Eingang des Alfons Kern Turms, an der alle Ausstellungsplakate abgerissen wurden, ebenso wie an vielen anderen Stellen in der Stadt Pforzheim.

„Wir sind erstaunt, dass schon allein der Titel bei einigen Leuten Aggressionen auslöst.“ sagt der künstlerische Leiter des A.K.T;, Janusz Czech. Aber von den Besucherinnen und Besuchern, die die Ausstellung gesehen haben, bekommen er und sein Team sehr positive Rückmeldungen.

Mehr Aufklärungs- und Vermittlungsarbeit ist nötig

Jetzt gehe es darum, noch mehr Aufklärungs- und Vermittlungsarbeit zu leisten.Viele Schulklassen und Studierenden-Gruppen waren schon in der Ausstellung oder haben sich bereits angemeldet.

Janusz Czech hat mit seinen Ausstellungen im A.K.T; seit der Eröffnung vor 5 Jahren immer wieder polarisiert, eben weil er wichtige, gesellschaftspolitische Themen aufgreift. So wie jetzt auch die Frage: Wie geht eine Gesellschaft mit Menschen um, die nicht der proklamierten, heterosexuellen Norm entsprechen?

Das Konzept hat viele namhafte Künstler*innen überzeugt

In der Kunstszene ist das Thema schon länger angekommen, erklärt der Kurator Janusz Czech. Wichtig war ihm dabei aber vor allem, starke und qualitätsvolle, künstlerische Positionen zu zeigen. Sein Konzept hat viele namhafte Künstler*innen überzeugt und es ist erstaunlich wie viele ihre Arbeiten in den kleinen, weitgehend noch unbekannten Kunstraum des A.K.T; in Pforzheim geschickt haben.

So zum Beispiel Daniel Rycharski. Der polnische Künstler arbeitet oft in ländlichen Räumen vor Ort mit der Bevölkerung. So auch bei seiner beklemmenden Installation „strachy“, was auf polnisch „Ängste“ oder auch „Vogelscheuchen“ heißen kann.

Mehrere internationale Filme sind in der Ausstellung zu sehen

Beeindruckend auch die Fotoarbeiten von Sunil Gupta, dessen Werke in den Sammlungen des MOMA in New York und in der Tate in London vertreten sind. Er fotografierte queere Menschen in Delhi, die sich teilweise in altmeisterlichen Posen inszenierten.

Thomas Wartmann hat über die LGBT-Szene in Indien den Film „between the lines“ gedreht. Oft sitzen in der Ausstellung junge Leute zwei Stunden lang vor dem Monitor und schauen sich dieses faszinierende Werk in ganzer Länge an, sagt Kurator Janusz Czech.

Ebenso wie in Indien, gab es vor der Kolonialisierung auch in Nordamerika Volksstämme, bei denen Menschen, deren Geschlecht sich nicht eindeutig festlegen ließ, nicht nur selbstverständlich integriert, sondern sogar verehrt wurden. Über diese „two spirit people“ hat der indigene Künstler Ryan Young einen beeindruckenden Film gedreht, der ebenfalls in der Ausstellung des A.K.T; zu sehen ist.

Diskriminierungen und Anfeindungen

Was es heute bedeutet, schwarz und transsexuell zu sein, kann man in dem Computerspiel von Danielle Brathwaite-Shirley erleben, sie schickt einen als Spielfigur auf einen „Höllentrip“ der Diskriminierungen und Anfeindungen, der sich aus ihren eigenen Erfahrungen speist.

In Pforzheim machen die Betreiber*innen des Alfons Kern Turms jetzt ihre ganz eigenen Erfahrungen, was es heißt, in Deutschland im Jahr 2021 eine Kunst-Ausstellung mit dem Titel „Das dritte Geschlecht. Vielfalt ist mehr“ zu zeigen.