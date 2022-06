Dall-E und CrAIyon. KI-Revolution im Grafikdesign?

Was man mit Musik alles bewegen kann, zeigt seit Jahren der Grundschullehrer Peter Hömseder. An der Blankensteinschule in Steinheim an der Murr verpackt er die Inhalte des Unterrichts in Musik. So erfolgreich, dass er mit den Schülerinnen und Schülern schon mit dem Stuttgarter Kammerorchester und bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen aufgetreten ist, zudem war er mit seiner Klasse für CD-Aufnahmen in den berühmten Bauer Studios. „Die Kinder wachsen mit der Musik“ – davon ist Peter Hömseder überzeugt. mehr...