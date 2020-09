„Die Berlin Art Week das ist eigentlich so eine Art PR-Dach über das was viele Institutionen und Projekträume und Galerien sowieso im Herbst machen. Aber es gibt dann nochmal die ganze Aufmerksamkeit darauf, was hier eigentlich für eine Vielfalt ist. Und es sind gute Ausstellungen, die Galerien sind super aufgestellt," sagt Elke Buhr, Chefredakteurin vom Kunstmagazin Monopl in SWR2. Am heutigen Mittwoch beginnt die Berlin Art Week. Die Hauptstadt präsentiert sich in Corona-Zeiten als Standort der Kunstproduktion. mehr...