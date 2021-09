„Carte Blanche“ im Landesmuseum Darmstadt: Poetische Werke von Tomás Saraceno

Es gehe vielen Menschen in Bautzen „auf den Keks“, dass ihre Stadt häufig mit rechtsextremistischen Tendenzen in der Gesellschaft gleichgesetzt werde, sagt Theatermacher Lutz Hillmann in SWR2. Der Leiter des deutsch-sorbischen Volkstheaters in Bautzen ist einer der Protagonisten in einer zehnteiligen Doku-Serie des Kultur-Fernsehsenders ARTE über „Bautzen“, in der verschiedene Einwohner ohne Kommentierung über ihre Wahrnehmung der gesellschaftlichen Konflikte in der Stadt sprechen. In Bautzen selbst habe die Serie bereits neue Diskussionen ausgelöst und dazu geführt, dass bekannte Menschen „von den anderen nicht mehr so in Schubladen gesteckt“ würden, so Hillmann über die Serie. Fraglos gebe es in Bautzen rechte Tendenzen, sei man damit konfrontiert, dass Flüchtlinge 2016 durch die Stadt gehetzt worden seien und ein als Unterkunft für Flüchtlinge vorbereitetes Haus gebrannt habe. Heruntergekommen sei aber auch die Diskussionskultur. Es werde zu wenig argumentiert, dagegen immer wieder pauschalisiert. Solche Tendenzen aufzulösen, dazu wolle auch das Theater einen Beitrag leisten, indem Probleme individualisiert würden, sich Menschen persönlich angesprochen fühlen könnten. mehr...