Der Düsseldorfer Fotograf Max Slobodda hat zehntausende Follower auf Instagram. Sie schätzen seine knallbunten, surreale Kompositionen. Nun zeigt die Stuttgarter VHS-Photogalerie Sloboddas Bilder, in denen der Zufall eine große Rolle spielt.

Jede Ausstellung ein neuer Remix – alles geht, nichts muss

In der Stuttgarter VHS-Fotogalerie ist eine kunterbunte Hölle los. Blutrote Hände deuten ins Dunkel, ein Gewässer wabert feurig, unheilvoll glühen Horizonte, giftgrün wuchert Fauna aller Art; und dann fliegt auch noch alles Mögliche und Unmögliche durch die Luft: goldener Staub, schillernde Scheiben, Ufokosmodingsdakrempel. Die knallbunten Kompositionen des Düsseldorfer Fotografen Max Slobodda haben es in sich.

„Das ist eine ganz fantasievolle Reise, die er da unternimmt, mit fotografischen Mitteln“, schwärmt Bettina Michel. „Das ist wirklich wie so eine Reise im Kopf, die da stattfindet und die einen unglaublich in Bann zieht und fesselt.“ Die Kuratorin hatte alle Freiheiten, aus Slobboddas Werkserie „Stranger Things“ Bilder auszusuchen und frei zu kombinieren.

Pressestelle Max Slobodda

Der Zufall führt Regie: Fotografieren, um (sich selbst) zu überraschen

Leicht bis zur Schwerelosigkeit erscheinen oft die Requisiten, mit denen Slobodda spielt. Er wirft Fundstücke vom Wegesrand in die Luft und belichtet das Foto dann per Blitz.

„Deswegen fotografiere ich halt auch, weil ich mich selber überraschen will, andere überraschen will, von der Fotografie lernen und jedes Mal was Neues erschaffen. Es hat so etwas Leichtes.“

Ganz am Anfang der Serie hatte er, noch als Fotografie-Student der FH Dortmund, einen Kumpel als Model angeheuert und in einen weißen Maler-Anzug gesteckt.

Pressestelle Max Slobodda

„Dann haben wir so ein paar Bierchen eingepackt, sind dann halt losgezogen und haben halt auch einfach Spaß am Fotografieren gehabt“, erinnert sich Slobboda. „Wenn es dann auch noch einmal regnet und wenn man dann halt noch blitzt, dann kriegt man noch mal so ein gewisse Prise extra nochmal dazu geschenkt.“

Das Blitzlicht verwandelt Regentropen in eine fleckige Struktur wie von zufällig verkleckster Farbe. Und da Slobodda den Blitz oft überbelichtet, entstehen grellweiße, nahezu abstrakte Flächen – statt eines Kumpels im Maleranzug stakst dann plötzlich eine Art Alien durchs Bild.

Pressestelle Max Slobodda

Kreatives Rumalbern gegen das harte Geschäft der Profi-Fotografie

Neben solchen Spielereien erzählen Slobbodas Arbeiten aber noch ganz andere Geschichten, nämlich über zeitgenössische Profi-Fotografie. Die ist schon lange ein hartes Geschäft, aber seit jedes Telefon auch eine Kamera ist, wird es immer schwieriger, von Fotografie zu leben.

„Irgendwann denkt man: okay, ja, wie ist das jetzt beruflich mit der Fotografie?“, sagt Slobodda. „Und dann entsteht schon ein Druck, auch ja abliefern zu müssen, um davon leben zu können“ (12sek)

Slobbodas Ausweg ist das kreative Rumalbern. Mit Blitzlicht, knackigen Farben und absurden Posen hält er Dinge und Bedeutung in der Schwebe – und kreiert einen fotografischen Look, wie geschaffen für Social Media: Auf Instagram hat Slobodda knapp 30.000 Follower. Was noch lange nicht heißt, dass deswegen auch die Aufträge nur so reinschneien – in der digitalen Welt ist Content eben kostenlos, Pech für den Künstler.

Tausende begeistert Max Slobodda mit seinen Fotografien auf Instagram

Max Slobodda freut sich nun um so mehr, seine Bilder endlich vom Miniformat der Handies befreit zu sehen, als große Prints an der Wand. Noch dazu nicht im keimfreien White Cube der Kunstwelt, sondern im Gewimmel einer VHS – wo doch Max Slobodda seine ersten Foto-Erfahrungen einem Kurs an einer Volkshochschule verdankt: „Es ist oftmals der Startpunkt für viele Dinge, die man vielleicht zum ersten Mal halt ausprobiert.“