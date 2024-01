Ulrike Lorenz, Direktorin der Kunsthalle Mannheim

Im Gespräch mit Susanne Kaufmann



(Öffentliche Veranstaltung vom 20. Februar auf der art KARLSRUHE)

Ulrike Lorenz zählt zu den Powerfrauen im deutschen Kunstbetrieb. Ab August 2019 steht sie als Präsidentin an der Spitze der zweitgrößten deutschen Kulturstiftung, der Klassik Stiftung Weimar.

Bundesweite Beachtung für ihre Leistungen an der Kunsthalle Mannheim

Was sie in Mannheim als Direktorin der dortigen Kunsthalle auf die Beine stellte, wurde bundesweit beachtet. Sie eröffnete einen herausragenden Neubau, der in der Stadtgesellschaft lange umstritten war.

Lorenz band die streitenden Kräfte ein und holte finanzstarke Stifter ins Boot. Sie setzte auf Provenienzforschung und Digitalisierung und gab der Kunsthalle ein zeitgenössisches politisches Profil.

Die Ost-Kompetenz als As im Ärmel

Den Blick fürs Alte wird sie bei ihrer neuen Aufgabe in Weimar brauchen. Dort dürfte ihr vor allem auch eines nutzen: ihre Ost-Kompetenz. Ulrike Lorenz stammt nämlich aus der Dix-Stadt Gera.

Ihre Jugend in der sozialistischen DDR tituliert sie im Zeitgenossen-Gespräch auf der art KARLSRUHE als prägend. Dennoch betont sie, dass die räumliche Nähe zum Heimatort nicht der ausschlaggebende Grund für die Annahme des Postens der Direktorin der Klassik Stiftung Weimar war.

Der Gang nach Weimar ist Gang in die Verantwortung

Viel mehr sieht sich die 56-Jährige in der Pflicht: "Vielleicht ist in den letzten fünf bis zehn Jahren nicht genügend Aufmerksamkeit auf diese unterschiedliche Sozalisation gefallen, sodass sich vieles verstärkt hat, was Anfang der 90er Jahre schon mal Thema war. Ich verstehe meinen Gang nach Weimar als Gang in die Verantwortung."

Vieles im Osten Deutschlands verstehe sie besser, sagt Lorenz, weil sie in einer ähnlichen Umgebung sozialisiert wurde. Aus diesem Umfeld stammt auch der Grundsatz, der, wie sie sagt, ihr Leben prägte: "Ärmel hoch und etwas tun, bevor man klagt".