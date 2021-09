Ein Leben voller Schmerz und Lust

Blutendes Fleisch. Muskelmassen. Zum Schrei aufgerissene Münder. Bacons Figuren zeigen die Qual der menschlichen Existenz - und sind zugleich ein Plädoyer für das Leben. Francis Bacon starb vor 25 Jahren, am 28. April 1992.

Das Werk von Francis Bacon polarisiert. Auch 25 Jahre nach dem Tod des Künstlers versetzt es viele Kunstfreunde in Begeisterung. Andere lehnen seine Bilder vehement ab. Tatsächlich sind Bacons Gemälde kein purer Genuss, kein leichter Kunstkonsum. Der Maler war besessen vom Fleisch: blutend, sich windend agieren seine Figuren auf bühnenartigen Plattformen und in leeren Räumen. Nichts außer der Existenz hat Gewicht, und diese Existenz ist pures inszeniertes Drama.



Geboren wurde Francis Bacon 1909 in Dublin. Er war Sohn eines Pferdetrainers, wuchs ohne regelmäßige Schulbildung auf und machte schon in Jugendjahren Erfahrung mit Gewalt auf der Straße. Später war er als bekennender Homosexueller oft in den Randbereichen der Gesellschaft unterwegs. Bacon war Autodidakt, lebte exzessiv, verschrieb sich mal dem einen, mal dem anderen Dämon. So schillernd sein Leben war, so charismatisch ist seine Kunst.

Körper ohne Schutz

Glaubt man den Bildern von Francis Bacon, so ist das Menschsein ein Kampf. Der Körper ist schutzlos seinen Gefühlen, seinen Trieben und Abgründen ausgeliefert. Radikal, schonungslos und in sich verdreht malte Bacon Zeit seines Lebens den Menschen, am liebsten aber den männlichen Körper. Seine Figuren haben keine Identität, kein erkennbares Gesicht. Kopf und Körper sind amorph, ohne Knochen, bestehen aus Wülsten und Muskelmassen oder scheinen sich wie ein Flaschengeist aufzulösen. Mit diesen beängstigenden, bedrückenden Bildern hat Bacon zugleich fasziniert und abgestoßen. Seine Malweise war eher traditionell, mit flachem Farbauftrag, ohne dicke, pastose Malschichten.

Picasso als Vorbild

Die ersten Bilder entstanden bereits in den 1930er Jahren, Bacon orientierte sich an Pablo Picasso. Aber das waren mehr oder weniger surreale und kubistische Studien. Der Ausgangspunkt seiner ureigenen Menschenmalerei ist ein Bild, das erstaunlicherweise keinen Mann, sondern einen Affen zeigt. Vor einem dunklen Hintergrund, schematisch angegebenem Käfigdraht und Stangen, kauert eine verschwommene Figur mit zotteligem Fell. Nur der Kopf ist durch ein paar blaue Pinselstriche hervorgehoben, die weißen Zähne sind deutlich zu sehen.



Dieser Schimpanse ist ein Schlüsselwerk zur Welt von Francis Bacon, vor allem der weit aufgerissene Mund zum Schrei. Mit dem Schrei als Motiv setzt Bacon sich dann sein ganzes Leben auseinander. Er erzählte einmal, dass er schon in den 50er Jahren das Bild „Der Bethlehemitische Kindermord“ des französischen Künstlers Nicolas Poussin als Abbildung gesehen habe. Die Darstellung aus dem 17.Jahrhundert, auf der ein römischer Soldat einen Säugling mit dem Schwert zerteilt und die schreiende Mutter daneben steht, wurde für ihn zum Inbegriff eines Schreis.

Die Kinderfrau im leeren Raum

Auch den Stummfilm „Panzerkreuzer Potemkin“ von Sergej Eisenstein von 1925 hat Bacon sich immer wieder angesehen. Hier geht es ebenfalls um eine kriegerische Auseinandersetzung: Zaristische Soldaten, die einen Matrosenaufstand niederschlagen sollen, schießen in eine Menschenmenge. Wichtig für Bacon wurde der Moment, in dem eine Frau mit Kinderwagen einen Schuss abbekommt und dann mit schmerzverzerrtem, geöffnetem Mund auf der Treppe am Hafen von Odessa steht. Gleichzeitig rast der Kinderwagen die Treppe hinunter.

In seinem Bild „Studie zur Kinderfrau in dem Film Panzerkreuzer Potemkin“ von 1957 hat Bacon das Motiv aber komplett verändert und sehr reduziert. Er malte einzig und allein die Frau nackt, in einem grünen Raum. Es ist eine Art Gerüst angedeutet, fast hat man das Gefühl, sie sitzt auf einer Schaukel. Durch diese Darstellung erschafft Francis Bacon ein zeitloses allgemeingültiges Motiv.

Bacon unterstreicht die Darstellung, indem er die Figur isoliert. Wie schon der Schimpanse sitzt auch die Kinderfrau in einem leeren Raum ohne Andeutung von Möbeln oder einer Landschaft. Der weit aufgerissene Mund dominiert das ganze Bild. Der leere Raum fungiert als Rahmen für die Gestalt, ist gleichzeitig aber auch ein Resonanzraum, der Leid und Qual unendlich verstärkt.

Koordinaten gegen den Tod

Francis Bacon hat viele Selbstporträts und Bilder seiner Liebhaber gemalt. 1974 lernt er den viel jüngeren, aus der Arbeiterklasse stammenden John Edwards kennen. Es entwickelt sich eine Beziehung, die fast an ein Vater-Sohn-Verhältnis erinnert. Aber Edwards war auch Modell. Es gibt eine ganze Serie von Bildern, auf denen er in einem kreisrunden Raum sitzt, der Boden ist braun, die Wand lindgrün.

Auf einem Drehstuhl, ähnlich einem Klavierhocker, sieht man immer wieder einen gut gebauten dunkelhaarigen Mann mit braunen Stiefeln, schwarzer Hose und weißem Hemd. Jedes Bild zeigt eine andere Ansicht, mal frontal, mal von der Seite und immer konstruierte Bacon verschiedene dünne Linien und Rahmen um den Körper. Das Gesicht allerdings bleibt verschwommen, wird verwischt und verzerrt. Typisch für die Bilder von Francis Bacon. Doch auch wenn die Köpfe und Figuren fast kubistisch aufgespalten sind, die Nase aus dem Gesicht herausfällt, der Mund verschoben ist oder der Körper gleichzeitig von vorne und von oben gemalt wird - immer scheinen diese Menschen der Leidenschaft verfallen.

Bilder als Plädoyer für das Leben

Doch Bacon arbeitet mit einer ausgeklügelten Bildstrategie. Eine Ausstellung in Stuttgart hatte den Untertitel "Unsichtbare Räume" und zeigte deutlich, dass seine Figuren immer in ein Gerüst, auf eine Plattform, in ein Koordinatensystem eingestellt werden. Die Bilder von Francis Bacon sind ein Plädoyer für das Leben – und ein ständiges Anmalen gegen den Tod. Er hat den Exzess geliebt und gelebt, als Mensch und als Maler. Viele seiner Freunde und Liebhaber starben durch Alkohol und Drogenmissbrauch. Er selbst verlor im Alter dadurch eine Niere. Vor 25 Jahren, am 28. April 1992, starb Francis Bacon an einem Herzinfarkt. Seiner Lebensphilosophie blieb er bis zum Ende treu.