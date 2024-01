Maler, Visionär, Universalgenie

Wie wurde Leonardo da Vinci zum berühmtesten Künstler aller Zeiten?



Es diskutieren:

Prof. Dr. Bernd Roeck, Historisches Seminar, Universität Zürich

Prof. Dr. Ernst Seidl, Institut für Kunstgeschichte, Universität Tübingen

Dr. Kia Vahland, Kunstkritikerin und Meinungsredakteurin, Süddeutsche Zeitung, München

Gesprächsleitung: Susanne Kaufmann

Er war schon früh im Auftrag der Mächtigen und Reichen tätig: Leonardo da Vinci, der vor 500 Jahren in Frankreich starb. Der ihm zugeschriebene "Salvator Mundi" ist das teuerste Gemälde der Welt und zum Entsetzen vieler wohl in den Privatgemächern eines saudischen Prinzen verschwunden. Leonardos "Codex Leicester" kaufte kein Geringerer als Bill Gates. Die Mona Lisa hängt immerhin im Louvre, wo alljährlich 8,5 Millionen Menschen ihr rätselhaftes Lächeln sehen wollen. Kunst, Technik und Wissenschaft faszinierten Leonardo gleichermaßen. Warum schrieb er in Spiegelschrift? Warum vollendete er nur so wenige Werke und wurde trotzdem weltberühmt? Sein Biograph Giorgio Vasari pries ihn als "wunderbar und gottbegnadet" und sah voraus, dass "sein Ruf niemals verlöschen" würde.



Bücher zur Sendung:

Ex Machina, Leonardo da Vincis Maschinen zwischen Wissenschaft und Kunst, Ausstellungskatalog Tübingen 2019, EUR 29,90

Bernd Roeck, Leonardo. Der Mann, der alles wissen wollte. Biografie, C. H. Beck Verlag München 2019, EUR 28,-

Kia Vahland, Leonardo da Vinci und die Frauen. Eine Künstlerbiografie, Insel Verlag Berlin 2019, EUR 26,-