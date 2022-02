Brautkleider im Steinbruch: Marie Gouil macht aus Textilien Kunst

Kleider machen bekanntlich Leute – aber auch Leute Kleider. Nicht nur indem sie sie entwerfen oder nähen, sondern auch indem sie sie tragen: Das sagt Marie Gouil aus Kaiserslautern. Die Künstlerin arbeitet vor allem mit Dessous, Hochzeits- und Taufkleidern. Um die Wünsche und Hoffnungen ihrer Trägerinnen einzufangen, rührt sich schon auch mal Beton an.

Textilien erinnern immer an ein Leben

An einem Nylonfaden baumelt ein schlichtes, fast transparentes, ärmelloses Taufkleidchen von der Decke, daneben dreht sich das dazu passende Jäckchen. Beide Kleidungsstücke hängen im Atelier der Kaiserslauterer Künstlerin Marie Gouil.

Sie sind nicht mehr ganz weiß, man sieht ihnen an, dass sie schon oft getragen wurden. Wie alt sie genau sind, lässt sich nicht sagen. Gleich daneben hängt ein roséfarbenes Bustier. Marie Gouil hat die Objekte mit Leim und Kleber bearbeitet, dadurch können sie sich zwar noch am Faden bewegen, sind aber an sich steif, es gibt beispielsweise keinen natürlichen Faltenwurf mehr.

Die Kleider bekommen etwas Gespenstisches: „Ich glaube, was mich an Textilien am meisten fasziniert ist, dass – obwohl sie ja nur die Hülle eines Körpers sind – man immer an ein Leben erinnert wird.“ sagt Gouil über ihre Kunst.

Textilien, bei denen besondere Hoffnungen mitschwingen

Alltägliche Kleidung wie Pullis oder Hosen interessieren Marie Gouil zumindest künstlerisch aber nicht. Ihr haben es vor allem Dessous, Nachtwäsche, Tauf- und vor allem Hochzeitskleider angetan. „Das sind natürlich sehr überladene Textilien, da schwingt ja wirklich auch so ein großer Tag eines Lebens mit, die besonderen Hoffnungen, und das erinnert natürlich besonders an den Träger, die Trägerin.“

Diese flüchtigen Momente der Hoffnung, Erwartung, des Glücks versucht Marie Gouil festzuhalten – dafür bearbeitet sie Textilien nicht nur mit Leim und Kleber, sondern tränkt Nachthemden und Unterkleider schon auch mal in Beton. „Die bekommen so eine Schwere, die Versteinert, die haben eine Geschichte. Und natürlich ist so ein Kontrast spannend, dass dann so ein leichtes Unterkleid nach Beton aussieht und sich trotzdem im Wind dreht.“

Gouil fertigt auch Frottagen von getragenen Stücken an

Doch damit nicht genug: Die 34jährige macht von Textilien auch Frottagen, also Abriebe. Dazu legt sie Hochzeitskleider unter Papier und überträgt mit hochpigmentierter Lithofarbe die Strukturen. So, als würde man die Oberfläche einer Münze abpausen.

Wichtig ist der 34jährigen, dass die Kleider, mit denen sie arbeitet, getragen wurden – deshalb kauft sie sie oft auf Flohmärkten. „Es muss nicht nur schön sein, es muss ein bisschen aus der Zeit gefallen wirken, es könnte gestern wie heute getragen worden sein, so dass man nicht so richtig weiß, wo gehört das hin, man kann sich selbst damit identifizieren aber man kann auch in der Vergangenheit suchen, das finde ich wichtig. Es gibt natürlich Kleidungsstücke, denen sieht man gleich an, die sind von heute, die haben nicht den gleichen Zauber.“

Gouil will Spuren festhalten

Im Moment arbeitet Marie Gouil besonders viel mit Drucken. Dafür legt sie nicht nur Textilien in ihre Presse. Das hat auch damit zu tun, dass sie mit ihrem Atelier in einen Steinbruch im Schweinstal bei Kaiserslautern gezogen ist. Zwischen großen roten Sandsteinblöcken, Gabelstaplern und Steinsägen macht sie sich immer wieder auf die Suche nach neuen Fundstücken.

Von filigranen Dessous, Hochzeits- und Taufkleidern zu zerschnittenen Sägeplatten – für die Kaiserslauterer Künstlerin ist das kein Widerspruch: „Das was mich ja auch hier interessiert, und das ist schon eine Parallele, auch wenn es auf den ersten Blick anders erscheint, das ist das Festhalten von Spuren. Ich arbeite ja immer mit vorgewundenen Materialien, und das mache ich auch seit ich hier bin auch, aber mit Fundstücken aus der Steinsägerei. Das passt sehr gut.“