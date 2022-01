Blumen wie Ikonen: Georgia O’Keeffe in der Fondation Beyeler in Riehen

Georgia O'Keeffe: Strasse in New York mit Mond (New York Street With Moon), 1925, Öl auf Leinwand, 122 x 77 cm

Sammlung Carmen Thyssen-Bornemisza, Depositum im Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid, © Georgia O’Keeffe Museum / 2021, ProLitteris, Zurich Foto: Provenance: Carmen Thyssen-Bornemisza Collection on loan at the Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

Bild in Detailansicht öffnen