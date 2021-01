Zeitgenössische Rekonstruktion der Familienbilder der bahnbrechenden Fotoausstellung "The Family of Man", heute Weltdokumentenerbe im Schloss Clervaux, Luxemburg. Die Hängung orientiert sich an der Präsentation im Museum of Modern Art, New York, 1955

Pressestelle Weltkulturerbe Völklinger Hütte, Oliver Dietze