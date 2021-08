Kunst dokumentiert Zeitgeschichte im Kunsthaus Bregenz. Mit der Ausstellung „Unvergessliche Zeit“ will das Museum für zeitgenössische Kunst der Corona-Pandemie und all ihren Begleiterscheinungen wie Isolation, Quarantäne und Maskenpflicht, ein Denkmal setzen. Mit dabei sind Werke von Helen Cammock, William Kentridge’s The Centre for the Less Good Idea, Annette Messager, Rabih Mroué, Markus Schinwald, Marianna Simnett und Ania Soliman.