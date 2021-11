Zwischen Tanz und Objektkunst: Der Stuttgarter Künstler Thomas Lempertz

Der Klimawandel und die drohende ökologische Katastrophe seien auch ein Megatrend in der Kunstwelt, sagt die Chefredakteurin des Monopol Magazins, Elke Buhr, in SWR2. Darum habe das Magazin die US-amerikanische Historikerin und Philosophin Donna Haraway 2021 auf Platz 1 der Top-100-Liste der einflussreichsten Persönlichkeiten der Kunstwelt gesetzt.

Ihr großes Thema sei, wie der Mensch eine harmonische Koexistenz mit anderen Spezies, der Natur insgesamt, sichern könne. Sie werde schon sehr lange gelesen und nahezu verehrt, „und gemeinsam mit ihr haben wir auch viele Künstlerinnen und Künstler ausgewählt, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen“, so Buhr über die Entscheidung von Monopol.

Die zeitgenössische Kunst sei sehr theoriegetrieben. Haraways Schriften würden intensiv auch in der Szene gelesen. Viele Kunst-Institutionen und Ausstellungen beschäftigten sich mit den Ozeanen, lebende Tiere würden in Ausstellungen integriert. „Das bedeutet, dass dort einfach viele Dinge in die Richtung laufen, in die Donna Haraway denkt.“ mehr...