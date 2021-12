Die Kunstwelt als Spielplatz: „Sport, Spaß und Spiel“ in der Kunsthalle Würth

Auch Künstlerinnen und Künstler sind nur Menschen, und so wundert es nicht, dass ein zentrales Thema der Kunst die „Freizeit“ ist: Spazierengehen, Schachspielen, in den Badesee springen, Fahrradfahren usw... Die Kunsthalle Würth hat jetzt aus ihrer Sammlung so ziemlich alles zusammengetragen, was Künstlerinnen und Künstler so gemalt, fotografiert oder modelliert haben in Sachen „Sport, Spaß und Spiel“. Und so heißt auch die neue Ausstellung, die am 13.12.2021 eröffnet wird. Wer weiß: Vielleicht regt ja der Museumsbesuch zu völlig neuen Freizeitaktivitäten an… etwa Eis-Schwimmen oder Tannenzapfen-Werfen…

Elisabeth Sabala: Las chicas del coro / Die Chormädchen, 2009, Kunstharz auf Nessel, 230 x 170 cm Sammlung Würth, Inv. 13554 Donna Stolz: Show me a garden that’s burstin’ into light, 2007, Öl auf Leinwand, 280 x 200 cm Sammlung Würth, Inv. 11324 Walter Wörn: Amerikanischer Fußball, 1957/58, Öltempera auf Hartfaserplatte, 161 x 186,5 cm Sammlung Würth, Inv. 12475 Pierre Bonnard: Le port des yachts, Antibes, 1914, Öl auf Leinwand, 46 x 76 cm Sammlung Würth, Inv. 18354 Norbert Tadeusz: Karambolage, 2004, Öl auf Leinwand, 430 x 412 cm Sammlung Würth, Inv. 14109 Michael Sima: Marcel Duchamp und Man Ray, Fotografie, 26,5 x 28,5 cm Sammlung Würth, Inv. 7135 Max Ernst: La règle du jeu (Die Spielregel), 1957, Öl auf Leinwand, 65 x 53,5 cm Sammlung Würth, Inv. 11347 Erwin Wurm: Hope, 2020, Marmor, 120 x 125 x 48 cm Sammlung Würth, Inv. 18571 Eduardo Paolozzi: Bunk! – See Them? A Baby's Life is not all Sunshine, 1972, Lithografie, 35 x 20 cm Sammlung Würth, Inv. 4773 Ankündigungsplakat: „Piscatore e Pusillico”, 1900–1948, Leimfarbe auf Papier, 150 x 290 cm Sammlung Würth, Inv. 6299 Jeppe Hein: Modified Social Bench #3, 2005, Stahl, pulverbeschichtet, 75 x 180 x 50 cm Sammlung Würth, Inv. 15357