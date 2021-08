Manchmal kann es ganz schön vertrackt sein, einen Ausstellungstitel zu übersetzen. „Sleeping with an Vengeance, dreaming of a Life“ hat die Kuratorin Ruth Noack ihr neues Ausstellungsprojekt genannt. In Stuttgart, wo es jetzt nach Stationen in Prag, Athen und Peking zu sehen ist, lautet der Titel nun „Mit Nachdruck schlafen, von einem Leben träumen“. Mit Nachdruck schlafen, geht das?