Guy Lesueur hat in diesem Schaukasten private Erinnerungsstücke aus seiner Militärzeit in Speyer und aus seiner späteren Zeit als Délégué Général pour le Souvenir Français in Rheinland-Pfalz versammelt. Bis in die jüngste Vergangenheit hat sich Guy Lesueur besonders um den französischen Ehrenfriedhof in Speyer gekümmert.

Pressestelle Peter Haag-Kirchner, HMP Speyer