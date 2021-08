„Harte Zeiten / Ciężkie Czasyt“: Das beschreibt das aktuelle deutsch-polnische Verhältnis ganz gut und ist deshalb der passende Titel einer Ausstellung, bei der sich 20 Künstlerinnen und Künstler aus Polen und Deutschland mit ihren Bildern und Arbeiten treffen. Mit viel Ironie blicken die Arbeiten auf die Nachbarn und ihre Beziehung, auf die Sysiphos-Arbeit der Verständigung und des Zusammenlebens. Die Doppelausstellung ist ein gemeinsames Projekt der Partnerstädte Bydgoszcz und Mannheim. Zwei Teile werden am Freitag zeitgleich in der Mannheimer Stadtgalerie PORT 25 und in der GALERIA MIEJSKA in Bydgoszcz eröffnet und Ende September werden getauscht. Eberhard Reuß hat den Ausstellungsteil, der jetzt in Mannheim zu sehen ist, besucht. mehr...