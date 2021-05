In normalen Zeiten kommen sieben Millionen Menschen jährlich in die Vatikanischen Museen. Monatelang war eines der berühmtesten Museen der Welt monatelang geschlossen. Am Montag geht es wieder los, für eine begrenzte Zahl an Menschen. Aber die Besucher kommen in das Museum, in dem sich sonst täglich die Massen drängen, nur langsam zurück. Für den Vatikan hat dies große finanzielle Auswirkungen, denn die Museen sind eine der wichtigsten Einnahmequellen für den kleinsten Staat der Welt. mehr...