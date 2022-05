Im Rahmen der Langen Nacht der Museen ab dem 21.5. in Stuttgart, wird auch das Gebäude des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg zu einem Kunstwerk. Der Künstler Florian Mehnert wird es von aussen mit 3D-Projektionen anstrahlen, innen können Besucher eine als Lichtinstallation visualisierte Datenstromerfassung erleben.

,,Die Daten stammen aus den Bewegungsmustern von Stuttgarter Bürgern, die sich bei dem Projekt ,,Freiheit 2.0" in der Stadt bewegt haben", sagt Mehnert bei SWR2. Mit der Installation will er auf die Gefahren aufmerksam machen, die ein sorgloser Umgang mit privaten Daten im Netz nach sich zieht. ,,Unternehmen können so Profile über Nutzer erstellen. Das kann zur folge haben, dass Sie glauben, im Internet nach einem Begriff zu suchen und als Ergebnisse neutrale Einträge zu erhalten. ,,Das stimmt aber nicht", so Mehnert, die Suchergebnisse werden meist von einem Algorithmus speziell auf den Suchenden zugeschnitten abhängig von dem, was er von sich Preis gegeben hat. mehr...