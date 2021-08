Larry Rivers sah sich eigentlich zuerst als Musiker. Er studierte mit Miles Davis 1945 an der berühmten Juillard School in New York, kam auch mit Künstlern wie Wolfgang Niedecken zusammen, ging in Jazz Clubs. Wenig später interessierte er sich für Malerei. Kommt in Kontakt mit den Künstlern des Abstrakten Expressionismus, wie Jackson Pollock.

SWR Natali Kurth