Mehr als hundert Projekte lassen an diesem Wochenende Hochhaustürme, Häuserfassaden oder Wasserflächen in Frankfurt und Offenbach in buntem Licht erstrahlen. Die Luminale bietet aber nicht nur oberflächliche Beleuchtungsspektakel, sondern geht auch in die Tiefe: In Talks und Workshops sollen Bürger auch über Lichtverschmutzung und zukünftige Stadtgestaltung nachdenken.