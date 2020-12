In Zusammenarbeit mit Google Arts and Culture zeigt das Bonner Beethoven-Haus kurz vor dem 250sten Geburtstag des Komponisten eine riesige Online-Auswahl an Original-Objekten, die es in seiner umfangreichen Sammlung besitzt. Dabei hilft die Methode Streetview: Jeder kann sich im Internet auf einen 3-D-Rundgang durch das Geburtshaus in der Bonngasse begeben. Diese virtuellen Schlüsselloch-Momente, die nun möglich sind, vergessen nicht den Spaß an den Couch-Surfing-Besuchen der Museen. Ein Trend, der sich nun innerhalb eines kulturellen Wandels rasant fortsetzen wird. mehr...