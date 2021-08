Zwei Selfies aus dem Jahr 1613, in Öl gemalt. Handtellergroß. Zwei junge, schöne Menschen - und tatsächlich verliebt ineinander. Friedrich V. von der Pfalz und die englische Prinzessin Elizabeth Stuart – das wäre heute der Stoff für die Regenbogenpresse. Junger Herrscher nimmt die Königskrone von Böhmen an, löst einen martialischen Krieg aus, verliert all seinen Besitz, flieht ins Exil nach Den Haag, kämpft um seine verlorene Herrschaft in der Kurpfalz. Stirbt mit 36 Jahren. Daniel Kehlmann hat sich in seinem letzten Roman aus der Perspektive des Hofnarren Tyll dieses Schicksals angenommen.

SWR Foto: Eberhard Reuß