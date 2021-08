So hat sich unser Zuhause in den letzten 100 Jahren verändert: Das Vitra Design Museum in Weil am Rhein begibt sich auf eine Reise in die Vergangenheit und zeigt 20 stilbildende Interieurs.

Wer auch nur einmal in einem Möbelkatalog geblättert hat, kennt das Gefühl: „Wenn ich nur besser eingerichtet wäre“, denkt man, „dann hätte ich auch ein besseres Leben“. Immer schon versteckten sich in Visionen von modernem Wohnen auch Vorstellungen von einem Leben mit mehr Bequemlichkeit, weniger Mühsal und vielleicht auch mit mehr Luxus. Eine Ausstellung im Vitra Design Museum in Weil am Rhein geht diesen Wohnträumen nun nach und präsentiert in „20 visionären Interieurs“ – eine Art Geschichte der Zukunftsphantasien vom besseren Leben durch schöneres Wohnen. Ausstellung 8.2.-23.8.

Home Stories. 100 Jahre, 20 visionäre Interieurs

