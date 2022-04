„Fashion?! Was Mode zu Mode macht” im Landesmuseum Württemberg

per Mail teilen

Das Phänomen Mode ist Thema der Großen Landesausstellung im Stuttgarter Landesmuseum. Die Schau zeigt 70 Jahre europäischer Modegeschichte und beleuchtet, wie individueller Stil und bestimmte Trends entstehen.

Wer bin ich? Wer will ich sein? Und was ziehe ich dann an? Manchen ist Mode vollkommen egal, auch das ist ein Statement, andere unterstreichen mit einer Lederjacke oder einem Designerkostüm ihre Persönlichkeit. Alles ist möglich, wenn Mann oder Frau sich traut. Halt! Auch diese simple Geschlechtereinteilung ist längst aus der Mode gekommen! Transgender gehört heute einfach dazu.

Mode verändert die Gesellschaft und ist so auch politisch. Nachhaltigkeit erobert das Bewusstsein und so auch die Mode. Will man wirklich ein T-Shirt tragen, das 30.000 Kilometer reisen muss, bevor es im Laden landet?

Um Mode und was Mode zu Mode macht geht es in der Großen Landesausstellung im Landesmuseum Württemberg in Stuttgart.