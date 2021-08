Gabriela Oberkoflers Vision: Eine Welt im Gleichgewicht - ein vernetztes System von Pflanze, Tier und Mensch. Bevor ihre Arbeiten nach Südtirol gehen, sollen sie ab Mitte Mai in der „Villa Merkel“ in Esslingen zu sehen sein. (hier mit Irina Zacharias (l.) auf dem Blattenhof in Maxhütte-Haidhof)

In ihrer Heimat Südtirol will Gabriela Oberkofler auf dem „Taberhof“ einen Garten anlegen, der wie eine Experimentierstation funktionieren soll. „Institut für Alternative Landwirtschaft, zeitgenössische Kunst und Leben in der Peripherie“, hat sie es genannt.

„Die Menschen sind nicht mehr in der Lage aufeinander zuzugehen. Aber die Pflanzen sind in der Lage aufeinander zuzugehen, weil Pflanzen ganz spezielle Überlebensstrategien haben, von denen der Mensch lernen könnte.“ (Gabriele Oberkofler) (Gabriela Oberkofler: Pflanzenpalaver, Tusche Auf Papier, Zeichnung, 20 x 30 cm)

„Die Initialzündung dieses Projektes war eigentlich die Trump-Wahl in Amerika“, sagt Gabriela Oberkofler. Sie hatte damals das Gefühl, dass „alles auseinander driftet“. (Gabriela Oberkofler am Obermaurer Hof, Jenesien)

Vor ihrem neuen Atelier in den Stuttgarter Wagenhallen trocknet der Mais – Teil ihres künstlerischen Forschungs-Projekts, an dem sie seit zwei Jahren arbeitet.

Wie lebt und arbeitet es sich in diesem einzigartigen Experimentierfeld am Stuttgarter Nordbahnhof? Das erzählt uns die Künstlerin Gabriela Oberkofler. Eine von weit über 100 Kunstschaffenden, die aktuell auf dem Areal beheimatet sind. Sie war von Anfang an dabei – erst in der Container-City, jetzt in ihrem neuen Atelier in den sanierten Wagenhallen.

Dort gedeiht seit zwei Jahren ihr neuestes künstlerisches Forschungsprojekt „Api étoilé – ein wachsendes Archiv“. Dabei geht es – kurz gesagt – um das Verhältnis von Mensch und Nutzpflanzen und um neue Formen des Zusammenlebens… oder: Was können menschliche Gesellschaften von Pflanzengemeinschaften lernen?

Gabriela Oberkofler hat dafür unter anderem viele Interviews geführt, mit Bergbauern und Gärtnerinnen, Expertinnen und Hobbyzüchtern. Samen alter Sorten aus aller Welt gesammelt. Gepflanzt, gezeichnet, protokolliert und inszeniert.

Am Ende steht eine Ausstellung in der Esslinger „Villa Merkel“ und die Utopie eines besseren Zusammenspiels von Mensch und Natur. Warum die gebürtige Südtirolerin sich den Pflanzen und Lebensmitteln in all ihrer Vielfalt verschrieben hat? Vielleicht ist daran die „Weiber-Wirtschaft“ schuld, aus der sie stammt. Ein Besuch in ihrem Atelier.