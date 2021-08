Auch an ihrer dritten Station, in der Casa Tony M. in Wittlich, ist die rheinland-pfälzische Landesausstellung Flux4Art nun gestartet. Zeitgenössisches künstlerisches Schaffen aus dem und für das Bundesland steht hier — wie auch an den anderen Standorten in Bendorf und Pirmasens — im Mittelpunkt.

Die Casa Tony M. in Wittlich beherbergt die dritte Station der Flux4Art. Pressestelle flux4art, Katrin Ritte, Kirchner Kommunikation, Berlin Bilder, Skulpturen, Installationen — die ganze Bandbreite zeitgenössischer Kunst wird in Wittlich gezeigt. Pressestelle Katrin Ritte, Kirchner Kommunikation, Berlin Daniela Polz präsentiert „Kindheitserinnerungen“. SWR Martina Conrad Von Gertrud Rietmüller stammt die Installation „Flechtwerk“. SWR Martina Conrad Collagen aus verschiedenen Papieren, eine eher konzeptuelle, ganz zeitgenössische Arbeit von Rainer Storck. SWR Martina Conrad Eine Referenz an den Barockbau bei Fides Becker: Stuck wird gemalt, aber die Farbe tropft aus dem Rankenmotiv – das Bild löst sich selbst auf. SWR Martina Conrad Auch Marie Gouil thematisiert den romantischen Ort mit ihrem Betonkleid auf einem Kleiderständer. SWR Martina Conrad Ein Kleid aus Tüll und Spitze wie eine Skulptur, vergraut und etwas aus der Zeit gefallen von Sandra Heinz. SWR Martina Conrad Das Barockgebäude der alten Postmeisterei bietet ein imposantes Ambiente für die Ausstellung. Pressestelle Katrin Ritte, Kirchner Kommunikation, Berlin