„Contested Landscapes“ heißt die Ausstellung, die im Rahmen der „Biennale für aktuelle Fotografie“ in der Kunsthalle Mannheim gezeigt wird. Die Künstler*innen aus aller Welt beschäftigen sich mit den Eingriffen von Mensch und Technik in die Natur und deren gesellschaftliche Folgen: von der Zerstörung des Regenwalds in Südamerika, über die Verpflanzung alter Bäume in China bis hin zur Blaualgen-Plage in der Ostsee. Dabei ist auffällig, wie viele Fotograf*innen auch zu Umwelt-Aktivisten werden und gegen Ausbeutung und Zerstörung kämpfen. mehr...