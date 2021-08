per Mail teilen

Monatelang ist das Schweizer Fotografenduo Monika Fischer und Matthias Braschler durch 40 US-Staaten gereist, um zu ergründen, wie die Amerikaner ticken. Die Idee entstand, nachdem Donald Trump zum Präsidenten der USA gewählt wurde. Ein Roadtrip mit eindrucksvollen Ergebnissen.

Bildband „Divided We Stand” von Mathias Braschler und Monika Fischer, gebunden 66 Abbildungen Englisch/Deutsch, Hartmann Books, 2020, ISBN 978-3-96070-048-7

Johnny Williams Sr., Maurer, Brunswick, Georgia / Motiv aus dem Bildband „Divided We Stand” von Mathias Braschler Monika Fischer

Franklin L. and Frances K. Woodruff, Vorsitzender des Capt. John M. Bradley Camp 384, Sons of Confederate Veterans, Vorsitzende der Winston Guards 2643, United Daughters of the Confederacy, Louisville, Mississippi / Motiv aus dem Bildband „Divided We Stand” von Mathias Braschler Monika Fischer

Cliff Broussard and Thor Delcambre, Waffenhersteller, Carencro, Louisiana / Motiv aus dem Bildband „Divided We Stand” von Mathias Braschler Monika Fischer

Isabella Leah Yellowtail / Junioren Rodeo-Queen / Motiv aus dem Bildband „Divided We Stand” von Mathias Braschler Monika Fischer

Don Jackson, Sheriff, Johnson City, Texas / Motiv aus dem Bildband „Divided We Stand” von Mathias Braschler Monika Fischer

Bradford Schlei, Hollywood-Produzent, Santa Monica, California / Motiv aus dem Bildband „Divided We Stand” von Mathias Braschler Monika Fischer

Pamela Burke, Waffenladenbesitzerin, Meshoppen, Pennsylvania / Motiv aus dem Bildband „Divided We Stand” von Mathias Braschler Monika Fischer

Emily, Cheerleaderin der Patriots, GilletteStadium, Foxborough, Massachusetts / Motiv aus dem Bildband „Divided We Stand” von Mathias Braschler Monika Fischer

Als Amerika das letzte Mal seinen Präsidenten wählte, war das Schweizer Fotografenduo Monika Fischer und Mathias Braschler gerade in New York. Und - wie viele Amerikaner*innen auch - rieben sie sich am Morgen nach der Wahlnacht die Augen: Ein Immobilienmilliardär und windiger TV-Entertainer war gewählt worden - zum Oberhaupt der mächtigsten Nation der Welt! Wie konnte das geschehen?

Mathias Braschler & Monika Fischer in ihrem Atelier SWR SWR

Das Künstlerpaar wollte es wissen und machte sich 2019 auf, um die Amerikaner neu und besser kennenzulernen. Mit ihrer ganz eigenen Methode. Sie besorgten sich einen Sprinter, statteten ihn als Campingbus und als rollendes Atelier aus, packten ihren damals sechsjährigen Sohn und seine Schulsachen ein und fuhren durch die USA.

Kreuz und quer, von Küste zu Küste tausende Kilometer in fünf Monaten - immer offen für Begegnungen mit Menschen, die den Eindruck machten, sie hätten eine Geschichte zu erzählen. Und die sprachen sie einfach an, fragten sie nach ihrer Geschichte, und, ob sie sie fotografieren dürften. „Divided we Stand“ - ein faszinierender Bildband, der versucht, eine Nation zu porträtieren - und zu verstehen.

