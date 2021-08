Claire Morgan: By the Skin of the Teeth (V), 2019, Waldkauz und Polyethylenfolie / By the Skin of the Teeth (II), 2019, Fuchs (Taxidermie), Polyethylenfolie, Nylonfaden und Acryl / By the Skin of the Teeth (VI), Stieglitz und Polyethylenfolie

© Claire Morgan, Courtesy Galerie Karsten Greve, Paris, Köln, St. Moritz, Foto: Stiftung Saarländischer Kulturbesitz / Tom Gundelwein