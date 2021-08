Das Röntgen Museum in Neuwied verfügt über eine bemerkenswerte Sammlung von Möbeln der bedeutenden Kunsttischlern des 18. Jahrhunderts. Das Haus zeigt viele Sonderausstellungen zu Wohnkultur und angewandter Kunst. Museumsdirektor Bernd Willscheid möchte dabei große Epochen der Kunstgeschichte regionalisieren. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf der Epoche des Biedermeier, in der vielfältigen Ausstellung "Das Biedermeier in Neuwied und am Mittelrhein".

Wie sich das Biedermeier am Mittelrhein entwickelt hat, zeigt die Schau im Roentgen Museum auch anhand vieler Möbel. Darunter der vom Neuwieder Schreiner Gerhard Wenz gefertigte Schreibsekretär aus gemasertem Mahagoni, einem runden Tisch mit floralem Einlegemuster. SWR Foto: Natali Kurth Ein kunstvoll arrangierter Blumenstrauß aus menschlichen Haaren. Eine typische Biedermeier-Handarbeit. Auf kleinen Täfelchen wurde aufgelistet, von wem die Haare stammen, in diesem Falle der fürstlichen Familie von Prinz Max von Wied. SWR Foto: Natali Kurth Auch ein Bett aus der Familie Goethe in schlichter Eleganz gehört zu den Möbeln der Neuwieder Biedermeier-Ausstellung. SWR Foto: Natali Kurth Im Biedermeier verband man gerne das Praktische mit dem Schönen. Man sammelte Porzellan mit Rheinmotiven und stellte sie auf die heimische Kommode. SWR Foto: Natali Kurth