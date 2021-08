Zusätzlich gibt es auch im Vitra Design Museum eine Jubiläumsausstellung: Am 3.9. 1989 hat es eröffnet, wenige Tage vor dem Fall der Berliner Mauer. Dreißig Jahre danach präsentiert das Vitra Schaudepot in der Ausstellung „After the Wall. Design seit 1989“ nun die Entwicklung des Designs in den vergangenen drei Jahrzehnten. Wie hat der kulturelle, politische und technologische Wandel unsere Beziehung zu Alltagsobjekten beeinflusst? Vitra Design Museum Schaudepot, Weil am Rhein, ab 26.10.2019

Vitra Design Museum, Foto: Jürgen Hans