Eine junge Frau steht in schwarzer Kleidung am helllichten Tag mitten auf einem Zebrastreifen in New York. Sie hat keine Eile, die Straße zu überqueren - die Straßen sind leer. „Exposure Nr. 152“ ist eine mehrteilige konzeptuelle Fotoarbeit der in New York lebenden deutschen Künstlerin Barbara Probst, aufgenommen im Lockdown im April 2020. - Im Bild: Probst, Belichtung #152

Pressestelle Staatsgalerie Stuttgart