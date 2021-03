„Jetzt hat ein Büro den Preis bekommen, das dezidiert mit bestehenden Gebäuden baut," sagt Nikolaus Bernau . Das sei sehr besonders , denn ursprünglich sei der Pritzker-Preis ja für Starchitektur geschaffen worden.„Was auch völlig ungewohnlich ist, dass der Preis hier an ein Büro gegangen ist, dass mit Wohnraum für die Armen, auf jeden Fall für die wirtschaftlich nicht so Erfolgreichen beschäftigt. Das sind eben die großen Wohnbauten z. B. in den Banlieus von Paris ," so Bernau. Es gehe bei Lacaton und Vassal nicht nur um Architektur, sondern es drehe sich immer auch um ein Sozialprodukt." Das zeige auch, dass sich der Pritzker-Preis massiv ändere, weil wieder ein Büro ausgezeichnet worden sei, „dass sich seiner sozialen Verantwortung klar ist.".

