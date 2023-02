Welche Bilder haben Sie im Kopf, wenn sie den Namen „Winnetou“ hören? Das Bild der nordamerikanischen Ureinwohner, der „Indianer”, ist bei uns vor allem durch die Romane von Karl May geprägt – und natürlich durch die Filme aus den 1960er Jahren.

Mit der Realität der indigenen Völker hat dieses Klischee jedoch wenig zu tun. Als Karl May die Romane über die Abenteuer seiner Helden Winnetou und Old Shatterhand schrieb, war er noch nie in Amerika gewesen.

Alles pure Phantasie! Und doch halten sich die Bilder hartnäckig in unseren Köpfen! In Zeiten von Debatten über kulturelle Aneignung, rassistische Geschichts-Verklärung und „Cancel Culture“-Vorwürfen ist die Auseinandersetzung mit Klischeebildern nahezu Pflicht…

WWilson AIR4 2005 Sammlung Klein

Unter dem Titel: „…als würden allein diese Bilder bleiben“ zeigt die „Sammlung Klein“ in Nußdorf (bei Leonberg) eine spannende Doppel-Schau: Der Photograph Edward S. Curtis hat Anfang des 20. Jahrhunderts Leben und Kultur vieler indigener Stämme in Nordamerika dokumentiert und in einer 20-bändigen Enzyklopädie veröffentlicht.

Aber auch seine Photographien zeigen die Indigenen aus dem verklärten Blick des „weißen Mannes“. Ihm gegenüber: Die Arbeiten von Will Wilson. Der indigene Multimedia-Künstler lässt die Menschen seines vielfältigen Volkes für sich selber sprechen. Die Ausstellung – eine Möglichkeit, die Entstehung von Bildern zu hinterfragen und anderen Kulturen auf Augenhöhe zu begegnen.