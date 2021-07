per Mail teilen

An der Frage „Was ist Kunst?“ haben sich schon viele kluge Köpfe die mentalen Zähne ausgebissen. Seltsamerweise. Denn im privaten Raum scheint die Definition ganz einfach: Kunst ist das, was über dem Sofa hängt! Und was da hängt, darüber entscheiden die Sofabesitzerinnen und Besitzer höchstselbt - und frei von jeder Theorie. Punkt.

Kätzchen gehen immer... Gabor Kettinger: Zwei Katzenkinder, Katharina Roth v. Groß-Tudor Katharina Roth v. Groß-Tudor / Museum Ulm

Was passiert wohl, wenn man die Leute bittet, ihr schönstes Bild zu Hause von der Wand zu nehmen und ins Museum zu bringen? Egal was es ist? Hohe Kunst oder Kinderbild, Gemälde oder Urlaubsschnappschuss? Was für eine Ausstellung das wohl wird? Das Museum Ulm wagt den Versuch. Kunscht! hat sich schon mal nachgeschaut…