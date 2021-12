Bestrickend schön: Werke von Stipendiatin Sarah Schrof der „Task Force Textiles“ der Kunstakademie Stuttgart

per Mail teilen

Die Stuttgarter Textil-Gestalterin Sarah Schrof ist eine der Preisträgerinnen des neuen Stipendien-Programms „Task Force Textiles“ der Kunstakademie Stuttgart. Dort sind ihre Arbeiten nun in einer Ausstellung zu sehen. Der Clou der filigranen Objekte: Sie fädeln Handarbeit und damit das Prinzip Zufall in industrielle Produktion ein.

Eine filigrane Aufgabe, die Aufmerksamkeit erfordert

Sarah Schrof strickt. Die zierliche Frau in elegantem Dress passt auf den ersten Blick nicht so recht zu der massiven Maschine aus grauem Metall, an der sie arbeitet.

Im Stehen schiebt Schrof mit beiden Händen einen metallischen Schlitten hin und her, über Reihen aus hunderten feiner Stricknadeln, zwischen denen ein dünner, farbiger Faden verschwindet. Der Bewegungsablauf scheint simpel und monoton – in Wahrheit ist es eine delikate Fingerübung, die keine Unaufmerksamkeit duldet.

„Alles hängt an einem Faden“, sagt Sarah Schrof, „das ist ein wunderbarer Arbeitsprozess.“ Pressestelle Sarah Schrof

Einzelstücke, die an Horizontlinien oder Federwolken erinnern

Doch Sarah Schrof ist Profi durch und durch. Die gelernte Schneidermeisterin hat 2017 den Studiengang Textil-Design an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart abgeschlossen. Nun ist sie eine der ersten drei Preisträgerinnen des neuen Stipendienprogramms der Akademie.

Schrofs Projekt: Handgefärbtes Naturgarn, und damit den Faktor Zufall, in einen industriellen Herstellungsprozess einfädeln. Ob das funktionieren würde, war anfangs durchaus unklar.

Schrof tüftelte das Färben ihrer Woll-Garne so lange aus, bis sie ein eigenes Archiv von Rezepturen und Farbtönen zur Verfügung hatte. Wenn dieser Faden nun durch Stricken zu Gewebe wird, erscheinen Muster, die von Ferne an Horizontlinien oder Federwolken erinnern. Wie breit, in welchem Winkel und wie weich diese Farbstreifen ineinander übergehen, das ist kaum kalkulierbar.

Wandbilder und Pullover: Betörende Ergebnisse

Das Ergebnis ist betörend; egal ob als großformatiges Wandbild, das Sarah Schrof auf der eigenen Maschine strickt, oder als Pullover mit Unikatmuster, in Kleinserie gefertigt von der Industrie-Strickerei Nonnenmacher aus Reutlingen.

Und so richtig hinreißend wird es, wenn man die edlen Objekte nicht nur anschaut, sondern mit den Händen berührt, sagt Schrof: „Fühlen und Textil ist manchmal schöner als tausend Worte, wenn man ein tolles Material zwischen den Fingern hat, eine wunderschöne Merinowolle, ja, da blüht einem das Herz. Es ist einfach schön.“

Sarah Schrof auf Instagram